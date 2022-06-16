Виктор Павлик с женой ярко отпраздновали день рождения сына: праздничные фото
Источник:инстаграм Екатерины Репяховой
Украинский певец Виктор Павлик и его супруга Екатерина Репяхова устроили праздник на первый день рождения сына. Они показали яркие кадры по свадьбе.
Вчера, 15 июня, младшему сыну Виктора Павлика и Екатерины Репьяховой исполнился 1 год. Звездные родители с размахом отпраздновали первый день рождения Миши.
Обратите внимание Жена Виктора Павлика поздравила сына с первым днем рождения и показала праздничные кадры
Как прошел первый день рождения сына
Праздник по случаю дня рождения сына состоялся в Ивано-Франковске, на территории одного из отелей. Двор украсили фотозоной с желтыми и голубыми шариками, мишками и трехэтажным тортом. Также там развешали кадры с первого года жизни малыша.
На вечеринку пригласили только ближайших, устроившихся за праздничным столом. Виктор Павлик исполнил несколько песен для гостей – легендарный хит "Шикидым" и повстанческую песню "Ой, у лузі червона калина", которая стала еще популярнее во время полномасштабной войны.
Первый день рождения сына Виктора Павлика / Фото из инстаграм-сториз
Как поделилась Екатерина Репяхова, праздник прошел хорошо. Но с утра на следующий день объявили воздушную тревогу. "Наши реалии. Тревога", – поделилась блогерша.Напомним, накануне жена Виктора Павлика трогательно поздравила сына в социальных сетях: "Моя жизнь, мой лучший. Мой нежный, ласковый, а иногда такой упорный сын. Я тебя очень сильно люблю! Благодаря тебе, я знаю, что такое безусловная любовь к каждой клетке, до самых глубин моего сердца. Моя любовь к тебе больше, чем вселенная... И я проведу тебя через все детство самым счастливым мальчиком. Обещаю".
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