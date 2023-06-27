Забыли о годовщине свадьбы: жена Виктора Павлика показала романтическое фото с их свидания

Украинский певец Виктор Павлик три года назад женился в четвертый раз на 26-летнем концертном директоре Екатерине Репяховой. В мае у звездных супругов была годовщина, однако они забыли, поэтому праздновали в другой день.

Жена Виктора Павлика показала в Инстаграмме, как пара провела романтический вечер. Они сходили в ресторан и провели время только вдвоем.

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Екатерина Репяхова призналась, что из-за насыщенной жизни и многих событий они с мужем забыли о годовщине их свадьбы.

Забыли о нашей годовщине в мае, вспомнили только сейчас. Исправили ситуацию,

– написала она.

Жена Виктора Павлика добавила к сообщению романтические фотографии с мужем, на которых показала, как они отпраздновали годовщину.



Виктор Павлик с женой Екатериной / Фото с ее инстаграммы

Люблю тебя, Виктор Павлик, и буду любить тебя вечно,

– трогательно написала Екатерина.

В этот день парочка отправилась на романтический ужин в ресторан на побережье Днепра. Для события Екатерина выбрала стильный костюм молочного цвета и босоножки. Дополнила образ Репяхова красивым букетом цветов, похожим на свадебный.



Репяхова сходила на свидание с Павликом / Фото с ее инстаграммы

Виктор Павлик был одет в темные брюки и рубашку в полоску.

К слову, 14 июня Екатерина Репяхова отпраздновала день рождения. Блогерша поделилась кадрами по празднованию с родными людьми. Виктор Павлик также был на именинах и даже пел для гостей.

А в апреле Екатерина восхищала кадрами, как ее семья гуляла по набережной в Днепре. На фото заметно, насколько сын певца похож на Виктора Павлика.