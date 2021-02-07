Пусть все знают: Тина Кароль приобрела участок в Карпатах
Популярная украинская певица Тина Кароль рассказала, что приобрела участок в Карпатах. Там она планирует построить дом своей мечты. Звезда призналась, что не стесняется и не скрывает этого.
Источник:"Светская жизнь"
Известная украинская певица Тина Кароль дала новое интервью Кате Осадчей. Она рассказала о важной покупке и призналась, что не стесняется говорить об этом.
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Тина Кароль приобрела участок в Карпатах
Знаменитость еще в прошлом году приобрела довольно большой участок в Карпатах. Тина Кароль поделилась, что там еще ничего не построено, но зато увеличилась территория. Сейчас певица владеет участком в 4 гектара. В Карпатах живут друзья Тины Кароль.
"У меня еще ничего не построено, но увеличилась территория. Сейчас у меня 4 гектара, но мы боремся, чтобы было немножечко иначе. Там полонина, там живут мои друзья", – рассказала Тина Кароль.
Звезда призналась, что не стесняется покупки. Артистка не скрывает свою территорию и что она владеет именно ею.
Пусть все знают, где мы расположены. У нас будет красиво, чисто, убрано, будет опрятно. Мне говорят: "Надо купить землю, чтобы ваше имя не было видно". Я говорю: "Нет-нет, мы так делать не будем. Я не прячусь ни от кого. Я плачу налоги. Тут живу я, пусть все знают,
– подчеркнула Тина Кароль.
Знаменитость добавила, что земля, расположенная вокруг ее территории, резко стала намного дороже.
Интервью Тины Кароль "Светской жизни": смотрите видео онлайн
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