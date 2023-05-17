Доездился по Южному мосту: полиция Киева забрала у Павлика спецпропуск

В понедельник вечером, 15 мая, Виктор Павлик засветил в инстаграм-сторис жены спецпропуск, с которым проехал на Южный мост. Полиция Киева обратила внимание на то, что артист кичился документом, и изъяла его.

В сообщении национальной полиции Киева говорится, что о скандале правоохранители узнали во время монитора сети Интернет и СМИ. Они будто наткнулись на видео, где "известный украинский певец едет с женщиной в автомобиле по Южному мосту и демонстрирует спецпропуск на проезд в комендантский час".

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Имя артиста в полиции не назвали, но с фото хорошо видно, что речь идет о Викторе Павлике и Кате Репяховой.

Полиция Киева забрала у Павлика пропуск после скандала с Южным мостом

Певец кичился документом в социальной сети, проезжая один из мостов столицы,

– говорится в сообщении.

Так, данные об инциденте внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений граждан Днепровского управления полиции, а спецпропуск изъяли.

Кроме того, с Виктором Павликом и Катей Репяховой провели воспитательную беседу – напомнили, что в период военного положения запрещено фиксировать и освещать объекты стратегического значения. К таким относится Южный мост, который для частного транспорта закрыт с лета 2022 года.

Полиция Киева забрала у Павлика спецпропуск / Фото с официального вебпортала