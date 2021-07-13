Виктор Павлик рассказал, как его дети отреагировали на появление младшего брата

Украинский певец Виктор Павлик около месяца назад стал отцом в четвертый раз. Его младший сын Михаил по возрасту, как внуки музыканта. Но старший сын и дочь одинаково поздравили отца с рождением братика.

Известный украинский певец Виктор Павлик стал отцом в четвертый раз 15 июня. В новом интервью мужчина рассказал о том, как изменились его принципы воспитания детей, и о реакции сына и дочери на рождение брата.

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Как дети Павлика отреагировали на появление брата

Виктор Павлик рассказал, что Александр и Кристина только обрадовались появлению братика. Сын даже опубликовал инстаграм-сториз.

Они поздравили и порадовались за меня. Сын и дочь уже взрослые, сами родители, все понимают. Родной братец по возрасту им, как сын. И Павлу моему, ангелу, Царствие Небесное, тоже был бы братиком,

– поделился музыкант.

Артист признался, что очень радуется, что стал отцом для четверых детей и дедушкой для троих внуков. По мнению Виктора Павлика, это большое богатство, которое является самым главным в жизни. Также музыкант поменял взгляд на воспитание ребенка. Так как раньше мало времени уделял детям.

Павлик о воспитании детей

"Мало был с ними, мало внимания уделял. Молодой, длинные волосы, гитара, фестивали, кутеж, пиво, друзья... конечно, я им много чего недодал. Но я счастлив, что они у меня есть, живы-здоровы, мы нормально общаемся. Я всех люблю одинаково, они для меня очень близки, и они это знают. Конечно, сейчас к Мишке я испытываю трепетные чувства, есть и тревога, как его воспитать, поставить на ноги", – рассказал Павлик.

Певец подчеркнул, что хочет научить младшего сына Михаила лучшим человеческим качествам.

В первую очередь – быть хорошим человеком, быть честным, искренним, добрым, уравновешенным, любить Бога, родителей, людей, жизнь, жить по Божьим законам. Я понимаю, что больше внимания ему будет уделять Катя. Потому что я, сколько хватит сил и здоровья, буду работать, ездить с концертами. Но это не значит, что буду любить его меньше. Возможно, позже Катя с Мишей тоже будут ездить со мной.

– подытожил исполнитель.