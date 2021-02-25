После покупки машины супруги Виктор Павлик и Екатерина Репяхова решили отправиться на отдых. Беременная жена певца не сообщает, где остановилась пара, но делится красивыми фото.

Вслед за Дашей Квитковой и Никитой Добрыниным, на отдых в теплые края отправились Виктор Павлик и Екатерина Репяхова. Беременная жена украинского певца поделилась этим в инстаграм-сториз.

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Виктор Павлик с женой отправился в теплые края

Екатерина Репяхова не рассказала, в какую именно страну отправилась с мужем на отдых. Однако поклонники подозревают, что это теплый Египет. Екатерина призналась, что очень сильно устала за последние полмесяца. Поэтому она очень рада тому, что имеет возможность насладиться ярким солнцем и голубым морем.

За первый день пребывания в теплых краях Виктор Павлик вместе с женой прогулялись по отелю и его окрестностям, чтобы быть в курсе всего. Беременная Екатерина Репяхова добавила, что в последнее время у нее очень сильно болит спина, поэтому много ходить – непростая задача. Несмотря на это, вечером она немного работала.

Также возлюбленная артиста показала яркие фото с отдыха. Первым делом она сделала селфи в зеркале комнаты отеля. Она позировала в нежной белой блузке с принтом и синих стильных брюках. Образ Екатерины дополняла джинсовая куртка, зеленая сумочка через плечо и белые кроссовки.



Екатерина Репяхова прилетела на отдых с мужем / Фото из инстаграм-сториз

Екатерина Репяхова также показала комнату, в которой будет жить с Виктором Павликом. Там есть большая кровать, красивый обеденный столик с фруктами и лаунж-зона.



Екатерина Репяхова прилетела на отдых с мужем / Фото из инстаграм-сториз



Екатерина Репяхова прилетела на отдых с мужем / Фото из инстаграм-сториз

Напомним, несколькими днями ранее в Египет отправились Даша Квиткова и Никита Добрынин. Полет беременной блогерши прошел хорошо. Сейчас супруги наслаждаются временем, которое проводят вместе.