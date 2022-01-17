Виктор Павлик и Екатерина Репьяхова отдохнули в Буковеле: атмосферное фото звездных супругов

Певец Виктор Павлик и его молодая жена Екатерина Репьяхова 3 недели провели на Западной Украине посреди заснеженных гор. Знаменитости поделились фотографией, на которой позировали в лыжных костюмах.

Во время рождественских праздников у Виктора Павлика было много концертов на западе Украины. Его жена, сын и теща поехали на гастроли вместе с ним, чтобы провести праздники вместе и отдохнуть. Екатерина Репьяхова в своем блоге часто публикует совместные фото.

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Павлик с женой отдохнули в Буковеле

Екатерина Репьяхова активно ведет страницу в инстаграме, где рассказывает подробности из своей жизни более 150-тысячной аудитории подписчиков. 3 недели звездная жена с самыми родными провела в Карпатах, откуда продолжает публиковать атмосферный контент.

Блогер опубликовала фотографию, на которой изображена с любимым на горе. Супруги сделали селфи во время катания на лыжах. Екатерина и Виктор были одеты в лыжные костюмы. Напомним, в декабре Павлик отпраздновал день рождения. Репьяхова подарила ему костюм за 60 тысяч гривен, в котором артист несколько недель наслаждался катанием. Сама же блогер позировала рядом с любимым в куртке насыщенного малинового цвета и черных брюках.

Буковель 2022 или родители Михасика. Этот сезон не такой, как предыдущие. Я каталась и постоянно думала, что в отеле меня ждет моя маленькая и большая любовь – мой сын. Теперь нужно по-особенному беречь себя,

– написала Репьяхова под фото.

Виктор Павлик и Екатерина Репьяхова в Буковеле / Фото из инстаграма Екатерины Репьяховой

Екатерина Репьяхова в Буковеле / Фото из инстаграма Екатерины Репьяховой

Аудитория подписчиков Екатерины очень активна. Они не оставляют публикацию без внимания и выражают комплименты паре.

"Счастья вам!"

"Хороши!"

"Родители Михасика – это так мило. Самые красивые и крутые родители!"

"Очень красивые!"

"Просто сказка".

После новогодних праздников многие знаменитости отправились в отпуска. В основном они отдыхают в теплых странах. Кто и где именно – узнавайте по ссылке.