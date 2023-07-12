Виктор Бронюк отмечает хрустальную свадьбу: как лидер группы "ТИК" выглядел 15 лет назад

Певец Виктор Бронюк порадовал фанов новостью о хрустальной свадьбе, которую они с женой празднуют сегодня. Также он поделился архивными фотографиями с праздника и написал сообщение, в котором мило поздравил Татьяну с годовщиной.

Звездная пара поженилась в 2008 году. Сейчас они воспитывают двоих детей. Их старшую дочь зовут Ева, а младшего сына – Даниил.

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Виктор Бронюк поздравил жену с 15 годовщиной

Муж поблагодарил жену за время проведенное вместе и детей. Он отметил, что очень любит Татьяну и хочет, чтобы она была счастлива.

Любимая моя, люблю тебя так же сильно, как встретил и почувствовал твое сердце. Благодарю тебя за каждый наш миг вместе, за наших детей, за нашу семью. Счастлив с тобой всегда и больше всего хочу, чтобы и ты была счастлива,

– написал певец.

Для просмотра фото листайте направо:

Поздравления от подписчиков

Под публикацией пользователи написали очень много поздравлений звездным супругам:

"Виктор, искренние поздравления вашей семье";

"Поздравляю. Вы очень гармоничная пара";

"Искренние поздравления. Долгих и счастливых лет вместе под мирным небом Украины";

"Счастье вам и мирного неба";

"Ибо вы этого достойны".