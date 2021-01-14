Более трех месяцев прошло с тех пор, как закончились съемки шоу "Холостяка". Главная героиня Ксения Мишина и Александр Эллерт живут вместе, однако ни во время проекта, ни после его завершения мужчина не познакомил любимую с мамой.

За шаг до финала реалити-шоу "Холостячка" участники Андрей Рыбак и Алексей Тригубенко пригласили Ксению Мишину в свой дом и познакомили девушку с родителями. При этом избранник актрисы Александр Эллерт устроил встречу лишь с 12-летней дочерью Элей. В программе "Зе Интервьюер" юморист признался, что до сих пор не представил любимую маме.

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Почему Александр Эллерт до сих пор не познакомил Ксению Мишину с мамой

Победитель "Холостячки" родом из города Харцызск, что в Донецкой области. Родители мужчины развелись уже давно, а он после оккупации Донбасса переехал сначала в Харьков, а затем – в Киев. Однако мама комика была категорически против переезда из родного города. Тем не менее он не теряет надежду перевезти мать в столицу.

"Первые два года доходило до легких конфликтов. "Мама, тебе там делать нечего, ты нужна мне здесь, чтобы я знал, что ты где-то рядом". Так, как это вызвало у нас с мамой конфликты. Я надеюсь, что она уже морально готова к переезду", – поделился Александр Эллерт.

Поэтому во время съемок в шоу "Холостячка" участник не мог привезти маму из оккупированного Донбасса в Киев. От знакомства с помощью видеосвязи он отказался несмотря на многочисленные уговоры съемочной группы. Юморист до сих пор против первой "встречи" в интернете. Он хочет, чтобы как мама, так и Ксения Мишина почувствовали положительные эмоции от живого знакомства.

Я не хочу знакомить женщину, которую люблю, стереотипно, как в юмористических программах. Когда родители сидят в трусах, а потом внезапно встают. Я хочу вживую! Я прекрасно понимаю, как будет реагировать моя мама, какой она активный человек. Я считаю, что живая встреча намного круче будет,

- пояснил Александр Эллерт.

Интервью Александра Эллерта: смотрите видео онлайн