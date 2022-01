Ветеран АТО и участник "Голоса": что известно о Barleben, которого взяли в Нацотбор вместо LAUD

В финале Нацотбора Евровидения-2022 состоялась первая замена. Певца LAUD дисквалифицировали из-за песни, а на его место взяли Barleben – ветерана АТО и бывшего капитана СБУ.

Путь LAUD (настоящее имя – Владислав Каращук) на Национальном отборе Евровидения-2022 завершился преждевременно. Он выбыл из-за нарушения условий конкурса – Песня Head Under Water, которую он заявил, "гуляла" по сети с июля 2018 года. Сам певец ее не обнародовал, это сделал сонграйтер, написавший хит.

Читайте также LAUD дисквалифицировали из Нацотбора Евровидение-2022: кто заменит его в финале

Поэтому LAUD заменили на артиста Barleben, который тоже получил высокие оценки оргкомитета Нацотбора Евровидения. Свои силы он попробует с песней Hear My Words, официальный релиз которой еще не состоялся. Певец уже отреагировал на выход в финал.

Друзья, это действительно так. Мы в финале национального отбора на Евровидение-2022,

– обрадовался Barleben.

Barleben финалист Нацотбора Евровидения-2022 / Фото из инстаграма певца

​Важно Список участников национального отбора на Евровидение-2022

Barleben – финалист Нацотбора Евровидения-2022

Настоящее имя артиста – Александр Барлебен, однако на Нацотбор он пришел под псевдонимом Barleben. Ему 30 лет. Родом он из города Новоград-Волынский, что на Житомирщине.

Мужчина был капитаном СБУ, когда Россия развернула войну на востоке Украины. В 2015-2016 годах он помогал журналистам добираться на позиции наших военных и побывал на грани. Александр видел весь Донбасс и был в эпицентре жутких обстрелов.

Александр Барлебен на востоке / Фото из инстаграма певца

В декабре 2020 года он представил социальный проект Stop the war – "Остановить войну". Это англоязычный сингл и видеоряд о разрушительных последствиях войн в современном мире. Совместно с сонграйтером Кристиной Хромяк и музыкальным продюсером Филиппом Коляденко Александр хотел привлечь внимание к войне на Донбассе.

Barleben – Stop the war: смотрите видео онлайн

Интересно Евровидение-2022: что известно о восьми финалистах Нацотбора

Александр профессионально занимается вокалом всего три года, поет в жанре soul. Он был участником 11 сезона "Голоса страны". На "слепых прослушиваниях" спел хит Леди Гаги I'll Never Love Again, но не развернул ни одного из тренеров.

"Голос страны" 11 сезон: смотрите онлайн – выступление Александра Барлебена

У Barleben принципиальная позиция – не петь на русском языке, поэтому он выпускает только украиноязычные и англоязычные синглы. Сейчас в его арсенале около семи песен. Композицию на Евровидение-2022 Hear My Words артист пока не презентовал.

, что Barleben тесно сотрудничает с продюсером Филиппом Коляденко и композитором Кристиной Хромяк.

Barleben – Time to get over: смотрите видео онлайн

Barleben – Ти моя: смотрите видео онлайн

Barleben – Відпускай: смотрите видео онлайн

Barleben – На глибині: смотрите видео онлайн

Barleben – Сенс мого життя: смотрите видео онлайн