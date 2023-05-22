Об этом сообщил аукционный дом Julien's Auctions. Начальная цена гитары составляла 60 тысяч долларов, но продали ее на аукционе за огромную сумму.

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За нее заплатили почти 596 тысяч долларов. На ней в свое время оставили автографы все участники группы – Курт Кобейн, Крис Новоселич и Дэйв Грол.

Отметим, что инструмент был разбит, но позже его собрали. И все же из-за повреждений на этой гитаре невозможно играть.

Добавим, что также на аукционе с молотка пошел знаменитый рекламный плакат Nirvana для альбома Nevermind с мальчиком под водой. Лот забрали за 10400 долларов. На нем также есть подписи всех участников группы.

Эта обложка, на которой изображен обнаженный ребенок под водой в бассейне, тянущийся к долларовой банкноте, стал культовым и считается одним из самых узнаваемых образов в попкультуре.

К слову, Спенсер Элден, изображённый на обложке альбома Nevermind, несколько лет назад решил осудить известный коллектив использование своего фото. В иске мужчина требовал моральной компенсации за изображение его половых органов. Однако в сентябре 2022 года он проиграл суд против Nirvana.