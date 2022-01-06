"Веселая новина", "Свята ніч": колядки в исполнении Ivan NAVI

Певец Ivan NAVI неоднократно рассказывал, что Рождество – это его любимый праздник. Семья исполнителя проводит рождественские праздники вместе, колядуя, а он берет в руки по такому случаю раз в год аккордеон.

Ivan NAVI является одним из тех артистов, которые не забывают уважать традиции своего народа и передавать их следующим поколениям. На Рождество артист любит колядовать.

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Эксклюзивно для читателей 24-го канала артист признался, что любимой колядкой с детства для него является "Веселая новина" – старинная карпатская колядка, которой его научили дедушка с бабушкой.

Однажды перед Рождеством я проснулся с идеей как она должна звучать в записи – только в сопровождении контрабаса. Сразу побежал на студию, записали мы ее за одну ночь, а уже на следующий день, чтобы успеть к Рождеству, мы сняли на нее видео. Очень хочу, чтобы традиции жили и передавались дальше, поэтому давайте колядовать вместе. Веселого Рождества!

– призвал артист.

Текст колядки "Веселая новина"

Радуйтеся всі людіє,

Радість з неба нам спадає.

Веселая нам новина:

Породила Діва Сина,

Марія! Марія! Марія! (2)

Ступив до нас з високости,

Щоби міг нас всіх тут спасти.

Веселая нам новина:

Породила Діва Сина,

Марія! Марія! Марія! (2)

Прийшли к Нему тріє цари,

Поклін дають, кладуть дари.

Веселая нам новина:

Породила Діва Сина,

Марія! Марія! Марія! (2)

"Веселая новина" в исполнении Ivan NAVI: смотрите видео онлайн

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Колядки Ivan NAVI музыкально очень минималистичны, но наполнены особым духом и чувством ритма. Из известных колядок для артиста особенной является "Свята ніч". Он создал ее авторскую интерпретацию. Для музыкального оформления этой особой композиции использовал только виолончель.

Текст колядки "Свята ніч"

Свята ніч, тиха ніч!

Ясність б'є від зірниць.

Дитинонька Пресвята,

Така ясна, мов зоря,

Спочиває в тихім, тихім сні.

Свята ніч, тиха ніч!

Хей, утри сльози з віч,

Бо Син Божий йде до нас,

Цілий світ любов'ю спас,

Вітай нам, святе Дитя!

Свята ніч настає,

Ясний блиск з неба б'є,

В людськім тілі Божий Син

Прийшов нині в Вифлеєм

Щоб спасти цілий, цілий світ.

Щоб спасти цілий, цілий світ.

"Свята ніч" в исполнении Ivan NAVI: смотрите видео онлайн