Анита Луценко призналась, планирует ли возвращаться в Украину и где сейчас ее любимый

Из-за войны тренер Анита Луценко вместе с дочерью уехала в Великобританию. Там ее дочь начнет обучение в школе. Однако, по словам Аниты, они не намерены оставаться в Британии надолго. Звездная тренер и ее дочь мечтаю о возвращении домой.

Анита Луценко, как и многие другие украинки, уехала за границу, чтобы обезопасить дочь от войны. Пока тренерка боится возвращаться в Украину, ведь здесь все еще опасно.

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Анита Луценко о муже и возвращении в Украину

Тренер призналась, что жить за границей не планирует, но и возвращаться в Украину не спешит. В Киеве все еще небезопасно, часто объявляют воздушную тревогу, никто не знает, куда может прилететь российская ракета.

Анита очень скучает по довоенной жизни, хочет вернуться. Она, как и все украинцы, стремится, чтобы все было как прежде: стабильно и понятно, классно и удобно.

Поклонников Луценко интересовал вопрос: "Где ее любимый?". Анита рассказала, что Александр сейчас не с ней, однако, где именно не отметила.

Анита Луценко о жизни за границей и возвращении в Украину / Скриншоты инстаграм-сторис тренера

Напомним, Тоня Матвиенко с дочерью также остановится в Великобритании. 6-летняя Нина пойдет в первый класс именно в этой стране. Но пока у девочки не началась учеба, звездная мама вместе с ней приехала в Украину. Здесь они проведут несколько недель вместе с Арсеном Мирзояном, который очень соскучился по семье.