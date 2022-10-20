Верка Сердючка собрала аншлаг в Кракове: как артистка сорвала овации фразой о Путине

В сентябре у Верки Сердючки стартовал благотворительный тур по Европе. 17 октября она собрала аншлаг в Кракове. На сольнике в Польше артистка от имени всех украинцев выразила пожелание Путину.

Если на сольнике в Риге Андрей Данилко вышел на сцену без костюма Верки Сердючки, то на гастролях в Польше вернулся к привычному образу в юбке и со звездой на голове. В Кракове он вместе с бэндом и сценической "мамой" Инной Билоконь развлекал публику зажигательными хитами.

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Верка Сердючка в Кракове сорвала овации фразой о Путине

На первом концерте Верки Сердючки в Польше прозвучали ее главные хиты – Dolce & Gabbana, Russia, goodbye, "Гоп-гоп", "Гуляночка", "Є пропозиція", "Хорошо", "Чита-проволока". Однако едва ли не самые большие овации сорвала ее кричалка о военном преступнике Путине.

Путин, чтобы ты сдох! Аминь,

– проскандировал Краков вместе с Сердючкой.

Кстати, кричалкой о Путине артистка заводила публику еще в июле на концерте в Киеве. Ее благотворительное выступление состоялось под открытым небом в Osocor Residence, а собранные средства пошли на восстановление пострадавших от войны регионов Украины.

Напомним, тур Верки Сердючки в поддержку Украины продолжается: