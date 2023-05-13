В антивоенных футболках: Верка Сердючка с мамой пришли поддержать TVORCHI в финале Евровидения

Уже в 22:00 начнется финал конкурса, где Украину будет представлять группа TVORCHI. Их в смелых образах пришел поддержать известный всем дуэт – Верка Сердючка с мамой.

Уже через несколько часов весь мир узнает имя победителя Евровидения-2023. Напомним, что TVORCHI, по прогнозам букмекеров, входят в тройку лидеров.

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Украинцы очень болеют за нашу группу. Верка Сердючка тоже решила поддержать TVORCHI в финале. Интересно, что Сердючка с мамой были в антивоенных футболках, на которых писало "Fuck the war"

Артисты даже устроили импровизированное выступление – спели вместе.

TVORCHI выступят в финале Евровидения-2023 под номером 19. Украинцы могут отдать свои голоса за любимцев в гранд-финале (но за Украину можно голосовать только из других стран). Как это сделать – рассказываем здесь.

В финале выступят и другие украинские артисты, но уже в перерывах между номерами участников. В частности, Kalush Orchestra откроет финал, а Джамала, Тина Кароль, Go_A и Верка Сердючка выйдут на сцену во время Парада флагов.