Со словами Russia GOODBYE: Сердючка поразила обновленным треком на концерте для еврофанов

На днях в Амстердаме прошел ежегодный концерт звезд Евровидения Het Grote Songfestivalfeest. Артисты песенного конкурса разных лет, среди которых Верка Сердючка, выступили на крупнейшей концертной арене Ziggo Dome. Представительница Украины спела обновленную версию своего трека Dancing Lasha Tumbai.

Теперь в припеве легендарной песни звучат слова Russia GOODBYE. Апгрейд очень понравился поклонникам, поэтому тысячи людей в зале громко подпевали во время выступления Сердючки, передает 24 Канал.

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Верка Сердючка выступила с обновленной песней Dancing Lasha Tumbai

На сцене Het Grote Songfestivalfeest поклонники Евровидения смогли услышать исполнение песни Dancing Lasha Tumbai с мощным припевом, который звучит со словами Russia GOODBYE. Так, украинская певица захватила многотысячную аудиторию.

Кроме того, во время выступления Сердючка скандировала "Украина – это круто, Украина победит", а Мама энергично танцевала с сине-желтым флагом, зажигая толпу своей энергией.

Реакция зрителей свидетельствует о том, что обновленное исполнение хита понравилось им даже больше, чем оригинал.