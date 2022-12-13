Павел Зибров повторил вирусный танец Венздей: видео, развеселившее сеть
Источник:инстаграмм Павла Зиброва
Сериал "Венздей" Тима Бертона для Netflix продолжает покорять мир. Танец Венздей Аддамс уже стал трендом тик-тока. Его повторил даже Павел Зибров.
Артист не отстает от трендов и показал свою версию вирусного танца. Некоторые поклонники в комментариях отмечают, что эта версия является лучшей.
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Павел Зибров повторил танец Венздей Аддамс
65-летний артист постоянно идет в ногу со временем. О сериале "Венздей" говорит весь мир, поэтому Зибров также записал ролик вирусного танца главной героини на праздничном балу, который стал одним из самых популярных трендов тик-тока. Певец предстал перед камерой в патриотической футболке и с "живой рукой" по имени Рич на голове.
"Как вам моя версия Венздей?", – спросил Зибров у подписчиков.
В комментариях фоловеры засыпали артиста комплиментами.
- "Невероятный! Современный! Лучший! Очень люблю!"
- "Лучшая версия этого танца!"
- "Спасибо, Павел Николаевич, за положительные эмоции после просмотра этого видео! Вы развеяли мою печаль".
- "Тренд можно закрывать, лучше уж не будет".
- "Это пожар!"
Звезды, повторившие танец Венздей
- Леди Гага выполнила трендовые движения под свой трек Bloody Mary, снова ставший популярным в сети.
- Звезда интернета и преданный сотрудник ГСЧС пес Патрон также решил повторить танец Венздей из одноименного сериала.
- Наши военные ежедневно борются за нашу свободу и при этом не теряют чувство юмора. Воины также отреагировали на вирусный танец Венздей и показали свою версию.
- Оля Полякова повторила безумный танец Венздей из популярного одноименного сериала. Украинцы засыпали комплиментами звезду и назвали ее "украинским Венздей".