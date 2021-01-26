Популярная американская певица Билли Айлиш потрясла недавним интервью. В нем она призналась, что в 12 лет пыталась похудеть. Для этого она пила таблетки и морила себя голодом.

Источник: Vanity Fair

Популярная американская исполнительница Билли Айлиш рассекретила жуткие детали своей подростковой жизни. Звезда рассказала, что имела расстройства пищевого поведения.

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Билли Айлиш о похудении в 12 лет

Знаменитость рассказала, что в подростковом возрасте люди осуждали ее внешний вид, а потому она начала попытки меняться: "Я думаю, что людей вокруг меня беспокоила моя фигура больше, чем меня. Впоследствии из-за этого я стала терзать себя. Честно говоря, я начала носить мешковатую одежду только из-за своего тела", – поделилась Билли Айлиш.

Исполнительница призналась, что в 12-летнем возрасте она начала пить таблетки для похудения. Также она морила себя голодом. Но все это только усугубляло ситуацию.

Помню, как принимала таблетки для похудения, но вместо нужного эффекта я лишь мочилась в постель. Тогда мне было 12 лет. Это просто безумие. Я даже не могла поверить, что это произошло,

– призналась Билли Айлиш.

Певица добавила, что она до сих пор борется с ненавистью к своему телу, которую также подстрекают пользователи сети, пишущие звезде негативные и жестокие комментарии. Но Билли отметила, что сейчас у нее гораздо более здоровый образ мышления. Звезда рада, что находится на таком этапе своей жизни, но подчеркивает, что если бы все то, что происходит с ней в этот период, произошло в 12 лет, она бы и в дальнейшем морила себя голодом.

Билли Айлиш на обложке Vanity Fair / Фото из инстаграма

Билли Айлиш о личной жизни

Артистка рассказала, что сейчас она прежде всего сосредоточена на своей музыкальной карьере. Она радуется, что не состоит в отношениях и одинока. Однако Билли Айлиш не прочь и влюбиться.

"Я радуюсь каждый день, что одинока, но мне также нравится, что я не отталкиваю людей от себя. Было бы хорошо, если бы кто-то был рядом, но сейчас я не состою в отношениях", – подытожила певица.