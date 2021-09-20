Ведущая "Танцев со звездами" Иванна Онуфрийчук показала романтический сюрприз от мужа: фото

В феврале украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук вышла замуж за казахского бизнесмена Алмаза. Муж настоящий романтик, без конца поражает жену сюрпризами. На годовщину помолвки он устроил для нее полет на воздушном шаре.

35-летняя Иванна Онуфрийчук и Алмаз празднуют годовщину помолвки не раз в год, а ежемесячно – 12 раз в год. Так, 8 сентября, незадолго после первого выпуска "Танцев со звездами", бизнесмен пригласил жену полетать на воздушном шаре над живописной Швейцарией.

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С высоты птичьего полета ведущая голдрума на "Танцах со звездами" не только увидела зеленые горы и голубые озера, но и попробовала блюда высокой кухни. Даже на воздушном шаре Алмаз удосужился организовать ресторанную подачу.

Каждый месяц мы с любимым отмечаем годовщину нашей помолвки и любви. Он устроил мне романтический полет над Швейцарией, и хочу сказать, что лобстера с ресторанной подачей в воздухе я еще не пробовала,

– поделилась Иванна Онуфрийчук.

Иванна Онуфрийчук с мужем Алмазом / Фото из инстаграма ведущей "Танцев со звездами"

Иванна Онуфрийчук на воздушном шаре / Фото из инстаграма ведущей "Танцев со звездами"