Ведущая Иванна Онофрийчук отменила вторую свадьбу в Стамбуле

Украинская телеведущая Иванна Онофрийчук планировала сыграть еще одну роскошную свадьбу со своим мужем Алмазом в Турции. Но карантинные ограничения помешали этому, поэтому супруги полностью отменили все свои планы на праздник.

Как рассказала Иванна, вторая свадьба должна была состояться через 10 дней. Она хотела ее сделать для всех родных, друзей и коллег. Но пандемия коронавируса в очередной раз внесла свои коррективы – в Турции ужесточили карантинные ограничения.

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Турция ужесточила карантинные условия и такие кардинальные ограничения совершенно не вписываются в формат нашей свадьбы. Мы не сможем пригласить всех гостей, которые вместе с нами так ждали этого праздника и провести программу так, как это планировалось. Согласиться на новые условия – не вариант, ведь это уже будет не свадьба, а обычный ужин на вдвое меньшее количество людей,

– поделилась расстроенная Онуфрийчук.

Она добавила, что на подготовку праздника ушло очень много сил, времени и энергии, поскольку уже все было полностью готовым. Но она и ее муж готовы принять такое испытание.

Будем ли мы снова планировать свадьбу, снова искать локацию, даты и все с нуля? Не знаем... главное сейчас – это поддержка друг друга. Испытания посылаются нам, чтобы мы, преодолевая их, становились сильнее, – убеждена женщина.

Какой была первая свадьба Иванны

Невероятную свадьбу мечты Онуфрийчук и ее муж сыграли на Мальдивских островах в конце февраля. Церемония бракосочетания была проведена на побережье острова, а на праздник они пригласили несколько десятков самых близких друзей и родных. Тогда на свадьбу также прибыли звезды Dan Balan и MONATIK, и подопечные последнего Lida Lee и Nino. Был и вспыльчивый Амадор Лопес с группой RUMBERO's, а ведущими свадьбы стали шоумен Александр Белов и телеведущая Екатерина Варнава.

Ранее телеведущая рассказывала, что намерена сыграть свадьбу в Украине в конце июня, но, как можно увидеть, праздник был запланирован в Стамбуле.