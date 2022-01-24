Вдохновленная Ким Кардашян: похудевшая Александра Зарицкая покорила образом на "Голосе страны"

Вокалистка группы KAZKA неожиданно стала судьей шоу "Голоса країни" и появилась на громкой премьере шоу. На публике Александра Зарицкая появилась в эффектном наряде, повторив образ Ким Кардашян.

На проекте "Голос страны" появилось пятое тренерское кресло. Его заняли "народные судьи" – Андрей Мацола и воалистка группы KAZKA Александра Зарицкая.

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Образ Зарицкой на шоу

На "Голосе страны" Александра Зарицкая предстала в роскошном образе. Она примерила стильный костюм цвета электрик с V-образным вырезом и шлейфом, перчатками и ботфортами.

Певица дополнила образ массивными аксессуарами – двумя цепочками и шеи и браслетами на руке.

Стилисты позаботились о трендовой прическе артистки с эффектом мокрых волос, а также сделали макияж. Глаза Александры были подчеркнуты черными стрелками, а губы – бежевым блеском.



Александра Зарицкая и Андрей Мацола / Фото из инстаграма шоу

Повторила образ Ким Кардашян

, звезда не зря выбирает обжатые наряды, подчеркивающие фигуру, ведь в 2021 году она похудела на 30 килограммов ! Она начала сбрасывать килограммы во время "Танцев со звездами" для лучших поддержок и техники танца, но вылетев из шоу, не бросила спорт и хореографию.

Для создания своего образа на "Голосе страны" вокалистка группы KAZKA вдохновилась эффектным аутфитом светской львицы Ким Кардашян.

Американская знаменитость примерила комплект цвета электрик от Balenciaga в ноябре 2021 года. В смелом look ее увидели на дне рождения друга Саймона Хака.



Ким Кардашян в костюме со шлейфом / Фото из инстаграма звезды