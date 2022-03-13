"Убивая детей – убивают нацию": Тина Кароль вышла на митинг против войны в Варшаве

Украинская певица Тина Кароль снова вышла на антивоенный митинг в Варшаве. Она продолжает бороться за правду, собирая сотни людей в Польше.

Популярная украинская исполнительница Тина Кароль во время российской военной агрессии осталась в Польше. Там она снова устроила антивоенный митинг.

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Тина Кароль на очередном митинге

На марш против войны в Варшаве вышли несколько сотен человек. Они держали плакаты с лозунгами Russia stop killing ("Россия, прекрати убивать"). Сама Тина Кароль держала в руках разорванного и грязного игрушечного мишку.

"Украинцы имеют право на самоидентификацию. Каждый ребенок на свете имеет право на счастливую жизнь. Убивая детей – убивают нацию! Мы этого не допустим, не позволим никогда. Только в единстве мы можем достичь свободы для наших детей, свободы выбора для наших наций, ведь мы – свободны!" – написала Тина Кароль под фото и видео с митинга.

Тина Кароль на митинге / Для просмотра видео проверните справа

Напомним, Тина Кароль создала Международный центр информационного сопротивления со штаб-квартирой в Варшаве. Вместе с командой она борется против российской пропаганды и распространяет правдивую информацию о войне среди жителей России, Белоруссии, Казахстана.