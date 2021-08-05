Василиса Фролова впервые после родов показала фигуру в купальнике

43-летняя модель и актриса Василиса Фролова улетела в Турцию с пятимесячным сыном. Она остановилась в 5-звездочном отеле с собственным бассейном. Звезда расценила это, как хорошую возможность показать фигуру в купальнике.

Актриса, которая стала мамой всего пять месяцев назад, уже осознала, что отдых с маленьким сыном – это еще то испытание. Несмотря на изнурительный график Василиса Фролова успела поплавать и сделать несколько фото в бассейне.

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Перед камерой она появилась в цельном купальнике черного цвета. Это роскошный пляжный наряд с американской проймой и обнаженной спиной. Мокрая одежда подчеркнула стройную фигуру Фроловой. В кадре звезда засветила подтянутые ножки и плоский живот.

Отметим, после первых родов актриса стремительно теряла вес. Через три недели она похудела на 9 килограммов. Все благодаря здоровому сбалансированному питанию.

Не удивительно, что через месяц после рождения сына Василиса Фролова засветила фигуру в нижнем белье – черном комплекте для кормящих мам.