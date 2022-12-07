Василиса Фролова рассказала о родном Харькове: что больше всего ее поразило из жизни города-героя

Украинская ведущая Василиса Фролова скучает по родному Харькову. Она часто переписывается с соседями, рассказывающими ей о жизни города-героя.

Ведущая Василиса Фролова часто упоминает о Харькове, откуда она родом. Летом российская ракета упала прямо перед окнами ее квартиры, а накануне разрушила школу.

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Василиса Фролова о родном Харькове

Ведущая рассказала, что все ее родные покинули город. Но она поддерживает связь с соседями, рассказывающими ей о жизни Харькова.

Я переписываюсь со своими соседями, которые невероятные вещи рассказывают о нашем дворе. Моя школа полностью полностью разбита. Еще полгода назад прямо в мою 46-ю школу попала российская ракета. Просто в мой двор, где новые дома, мы не живем там уже лет 20, но прямо перед детским садом, перед моими окнами тоже упала ракета,

– поделилась Василиса Фролова.

Василиса призналась, что ее больше всего поражает то, что, несмотря на постоянные обстрелы, город продолжает жить. Мусор от ракет убирают, высаживают деревья и цветы, латают дороги.

"Соседи рассказывают, что все работает!" Вот ракета прилетела, а в восемь утра приехал мусоровоз весь обстрелянный и убрал весь мусор. А потом еще цветочки высадили в парке. А потом еще заасфальтировали дорогу, которую разбомбили". То есть вся харьковская инфраструктура работает как часы. У меня это в голове не укладывается", – отметила ведущая.

Полное интервью Василисы Фроловой: смотрите видео онлайн

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