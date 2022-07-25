С сине-желтым флагом на коляске: Василиса Фролова показала, как протестует в Дубае с сыном

Война застала Василису Фролову на отдыхе в Дубае, поэтому в ОАЭ она живет уже более пяти месяцев. Там царит политический нейтралитет, поэтому единственный способ показать свою поддержку Украине – набросить сине-желтый флаг на детскую коляску.

44-летняя телеведущая призналась, что в Объединенных Арабских Эмиратах, в отличие от Европы, для беженцев нет почти ничего бесплатного. Украинцам там помогают только сами украинцы. Все потому, что Дубай – любимый курорт состоятельных россиян, так что "притеснять" их там не хотят и не будут.

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Как Василиса Фролова протестует в Дубае

Флаг на детской коляске – максимально разрешенное проявление гражданской позиции в ОАЭ. Вывешиваешь флаг на балконе есть штраф, бегаешь во флаге по улицам – тюрьма. Собираешь деньги на благотворительных акциях в поддержку своей страны – штраф и депортация,

– призналась Василиса Фролова.

Так, за пять месяцев кровавой войны россии против Украины в ОАЭ не организовали ни один митинг, ни одну мирную акцию, ни одну демонстрацию перед посольством или консульством, ни одного благотворительного концерта. Все это там наказывается законом.

"Таким образом Эмираты придерживаются политического нейтралитета, успевая зарабатывать сумасшедшие деньги от россиян, рекордно покупающих здесь недвижимость, и в то же время помогая Украине средствами, оружием и гуманитаркой, предоставляя особые условия для получения годовой визы. Это их право, как бы нам от этого не было больно и неудобно", – добавила Фролова.

Как реагируют в сети

"Арабские Эмираты – страна-монархия, в которой авторитарный режим и свободы слова, как и других базовых свобод, по сути не было никогда. Поэтому ехать туда и ждать особой поддержки беженцев, объективно есть завышенными ожиданиями";

"К сожалению, так во всех странах GCC. Максимум, что мы можем в Катаре – это собираться в посольстве и поддерживать приехавших к родственникам. Работать, рассказывать правду, жить и отправлять деньги на ВСУ";

"Ага, с такими темпами скоро и их будут "спасать";

"В Дубае и раньше было не протолкнуться от русни, которая не всегда корректно себя вела".