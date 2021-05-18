После отпуска в солнечной Турции Лилия Ребрик вернулась к работе. Она с радостью начала новую рабочую неделю, а также продемонстрировала аутфит, который выбрала для утреннего телеэфира.
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Весенний образ Лилии Ребрик
Ведущая сделала эффектное фото вместе с коллегой Анатолием Анатоличем. Лилия предстала перед камерой в нежно-розовом платье с длиной ниже колен и длинными рукавами. Талию Ребрик подчеркнул пояс в тон платью.
Такой весенний look она соединила с лакированными синими туфлями-лодочками на каблуках. Волосы ведущая уложила ровно и убрала назад. На лице она сделала легкий макияж в натуральных оттенках. Среди украшений дополнила образ лаконичными серьгами и цепочкой.
Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич / Фото из инстаграма Лилии Ребрик
В комментариях подписчики Ребрик засыпали ведущих комплиментами и отметили, что обожают просыпаться вместе с ними.
- "Какие яркие и позитивные! Спасибо за утро!"
- "Вы прекрасные и счастливые!"
- "Позитивчик!"
- "Вы всегда в движении. Так держать! Молодец!"