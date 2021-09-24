Василиса Фролова объяснила, почему не обращается к услугам няни

Украинская ведущая Василиса Фролова около 6 месяцев назад стала мамой. Она не пользуется услугами няни, ведь хочет вдоволь насладиться тем, о чем долго мечтала.

Известная украинская ведущая и звездная мама Василиса Фролова часто появляется на светских мероприятиях. На празднование 20-летия журнала ELLE в Украине она пришла с мужем, но без сына.

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Почему Василиса Фролова не нанимает няню

Звезда рассказала, что 6-месячного сына Родиона она оставила со своей мамой. Однако няню она нанимать пока не планирует.

Мы принципиально не зовем никого помогать. Я очень наслаждаюсь этим моментом, потому что я так долго об этом мечтала, что не хочу пока отдавать маленького ребенка кому-то неродному. Хотя, мне кажется, что скоро мы будем обращаться к услугам нянь,

– рассказала ведущая.

Отметим, что во время предыдущих отношений Василисы Фроловой, которые продолжлись 11 лет, звезда решила, что уже не сможет стать мамой. Поэтому когда она незапланированно забеременела от продюсера Дмитрия Котеленца, то была очень удивлена.



Василиса Фролова с сыном / Фото с инстаграма Василисы Фроловой

Отметим, что в отличие от Василисы Фроловой, украинский блогера Даша Квиткова нашла няню для сына уже на третью неделю после родов. Тогда на нее свалилась волна критики, ведь раньше жена Никиты Добрынина говорила, что не ждет помощи ни мам, ни бабушек.

Однако Даша отметила, что в первые две недели жизни сына хотела сама разобраться в определенных деталях воспитания, чтобы самой управлять няней, а не чтобы няня руководила ею.