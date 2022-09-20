Это связывает руки, – Василиса Фролова рассказала о жизни в Дубае, где нельзя выходить с флагом

Украинская телеведущая Василиса Фролова более полугода живет в Дубае. Она рассказала, что Эмираты придерживаются нейтральной позиции, поэтому ей сложно поддерживать Украину публично.

Украинская телеведущая Василиса Фролова поехала в Дубай с сыном и мужем еще до полномасштабного вторжения. Она осталась там, когда началась война.

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Василиса Фролова о жизни в Дубае

Телеведущая рассказала о своей жизни в ОАЭ. Она призналась, что эта страна избрала позицию нейтралитета, поэтому поддержку Украины могут даже штрафовать.

Здесь очень много украинцев. Но россиян, к сожалению, больше. Русни, я бы сказала. Мы их видим повсюду, этого никак не уйти. Эмираты занимают достаточно выгодную для них позицию. Они придерживаются нейтралитета. Так было всегда. Для них главное – деньги. Вся эта страна – о деньгах,

– призналась Василиса Фролова.

"Здесь нельзя выходить с флагом. Была огромная выставка, где каждая страна себя представляла, и вот даже туда нельзя было зайти в футболке с флагом Украины. Просто не пускали на входе. Говорят, что русскую тоже не пускали. Но это все равно очень больно. Ты никак ничего не можешь… Меня очень разрывало от этого несколько месяцев, потому что я очень хотела что-то сделать", – добавила звезда.

Василиса поделилась, что флаг нельзя даже вывесить на балкон или окно. Единственный способ продемонстрировать позицию для нее – нацепить сине-желтую ленту на коляску сына.

Это убивает, связывает руки. Но это страна, которая нам приютила, и если мы остаемся здесь, то должны уважать правила этой страны. Если это будет штраф, то от 50 тысяч долларов. Здесь с меньшего не начинают. Возможно ли тюрьма. Здесь все за всеми следят,

– заметила ведущая.



Василиса Фролова с сыном / Фото из инстаграма ведущей

Василиса Фролова добавила, что пытается не подпускать к себе россиян – для этого она громко говорит по-украински. Также звезда рассказала, что Эмираты не слишком заботятся об украинцах – на второй-третий месяц войны можно получить визу, но и она была не бесплатной.