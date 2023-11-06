"Привыкли побеждать вместе": Валерий Залужный очаровал сеть селфи с женой

6 ноября 2023, 09:55
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Борислав Береза

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поделился редким фото с женой Еленой. Супруги сделали селфи в кабинете генерала.

Фотографию Залужного с супругой опубликовал в соцсетях бывший народный депутат Борислав Береза. Подписчики были в восторге.

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Валерий Залужный показался с женой

Главнокомандующий ВСУ с женой Еленой позировал в своем кабинете. За ними висел украинский флаг и портрет Залужного.

Головком и его супруга. Привыкли побеждать. Вместе!,
– подписал фотографию Береза.


Валерий Залужный с женой / Фото из фейсбука Борислава Березы

Поклонникам понравилась новая фотография супругов. Они написали в комментариях много комплиментов Залужному и его жене:

  • "Очень хорошая пара!"
  • "Какие они симпатичные! Дай, Боже, им силы!"
  • "Люблю эту парочку украинцев! Слава ВСУ и Залужному!"
  • "Какие красивые и похожие между собой".
  • "Лучшие из лучших! Горжусь и уважаю! А главное – верю".
  • "То мощь! Все будет Украина!"

Что известно о личной жизни Валерия Залужного

  • Валерий Залужный вместе с Еленой уже более 20 лет. Пара имеет двух дочерей от предыдущих браков – Кристину и Арину.
  • Старшая дочь продолжает дело отца – она военная. Младшая дочь окончила медицинский университет.
  • Известно, что Елена Залужная работает финансисткой в "Укргазбанке". До полномасштабного вторжения она с мужем много путешествовала.
Автор: Марія Бондар