"Девочки, расходимся": Валерий Маркус женился и вызвал обсуждение в сети
Источник:Валерий Маркус
Воин ВСУ Валерий Маркус рассказал об изменениях в личной жизни. Он заявил, что женился, чем вызвал обсуждение среди поклонников и поклонниц.
Известный украинский военный и писатель Валерий Маркус обычно не рассказывал о личной жизни. Но на днях он сообщил поклонникам, что женился.
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Женился ли Валерий Маркус
3 дня назад защитник опубликовал фото с фронта с подписью "Женюсь". Уже сегодня, 16 февраля, он поделился новым снимком с подписью "Женился", чем сообщил о новом семейном положении. Пока Валерий Маркус не разглашает других деталей.
Такая новость вызвала бурные обсуждения среди поклонников защитника. Подписчики уже поздравляют военного с женитьбой:
- "Поздравляем. Любовь, любовь и еще раз любовь. Уважайте друг друга. Желаю, чтобы всегда слышали друг друга";
- "Приветствую и радуюсь за вас, Валерий";
- "Любовь и детишек, как на небе звездочек";
- "Искренние поздравления, господин Валерий";
- "Деточек, как в поле цветочков. Мои поздравления!";
- "Долгих лет счастливой семейной жизни".
Но не обошлось и без шуток на эту тему:
- "Отписка";
- "Кратчайший сезон Холостяка";
- "Да я уже второй раз отписалась";
- "Сейчас буду плакать";
- "Девочки, расходимся! На самом деле желаю вам счастья".
Но не все поверили в слова Валерия – некоторые также предполагают, что на самом деле его слова могут быть аллегорией, намеком на новый проект или просто слова преданности украинскому войску.
- "Я так понимаю, что многие совсем не поняли что это аллегория";
- "Жена – это не только женщина, но и личное войско";
- "Это точно какая-то пасхалка или начало какой-нибудь истории";
- "Женился на любви к Украине";
- "Женился на войне, почему-то так кажется";
- "Да это стеб, что вы, как Маркуса не знаете";
- "Валерий Маркус посвятил свою жизнь военному делу. Бог войны от своих слов не откажется".