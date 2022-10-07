Валерий Харчишин прокомментировал слухи о романе с Яниной Соколовой

Лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин впервые прокомментировал слухи о романе с Яниной Соколовой. Он признался, что до сих пор официально не развелся.

Фронтмен группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин рассказал об отношениях с Яниной Соколовой. Музыкант и журналистка дружат уже много лет.

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Валерий Харчишин о романе с Яниной Соколовой

Певец поделился, что у него и Янины в жизни было по-всякому. Но их отношения он пока не хочет комментировать, ведь не может сделать это без самой журналистки.

Мы действительно друзья. У нас были разные моменты в жизни, когда мы немножко ссоримся. Но мы друзья. Говорить об отношениях я пока не собираюсь. Я не могу привлекать другую сторону без ее согласия. Я не могу говорить о женщине без ее согласия. Это нечестно,

– признался Валерий Харчишин.

Также музыкант честно ответил на вопрос, готов ли вступить в ту же реку во второй раз и еще раз жениться.

"Жениться я пока не собираюсь, потому что я официально пока не разведен. Хотя бы потому. Собираюсь ли я жениться когда-нибудь? Нет... Пока об этом не думал".

Какие отношения у Харчишина и Соколовой

Янина Соколова и Валерий Харчишин познакомились примерно в 2014 году. Журналистка принимала у артиста интервью и откровенно была недовольна его ответами. "Я страшно его недолюбливала, он меня бесил".

Впоследствии рок-звезде и ведущей предложили сыграть антрепризу о любви. На репетициях они подружились и стали хорошими товарищами.

Янина Соколова также снялась в клипе "Сьомий день", посвященном онкобольным людям. Там она и Валерий сыграли влюбленных.