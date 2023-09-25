Мы были такими же, – Валерий Харчишин назвал молодых исполнителей, которых сейчас слушает

Лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин назвал молодых украинских исполнителей, творчество которых ему нравится. Певец считает, что мотивы, которые были актуальны 30 лет назад, звучат и сейчас, хоть и более современно.

Харчишин признался, что слушает современные песни молодых исполнителей. Он отметил двух самых перспективных музыкантов.

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Кого слушает Харчишин

Лидер группы "Друга ріка" признался, что ему нравится группа "Циферблат", участвовавший в 2019 году в "Х-Факторе". В этом году музыканты выпустили первый альбом, состоящий из 13 песен.

Также Валерий слушает рэпера OTOY (настоящее имя – Вячеслав Дрофа), выступавший во втором полуфинале Евровидения с рэпом на стихи Тараса Шевченко.

OTOY – он рэппер. Хоть я рэп не сильно люблю, но его музыка мне близка. Мне кажется, что вроде бы и я молодой,

– высказался Харчишин.

По его словам, сегодня молодежь играет то, что играли 30 лет назад.

"Они фактически те, кем мы были. Но у них однозначно есть какие-то современные признаки, они словно набирают те же аккорды, используют те же инструменты, но все равно они звучат", – прокомментировал певец.

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Макс Барских назвал имена певцов, ставшие для него музыкальным открытием Как оказалось, артист слушает нескольких исполнителей – KOLA, YAKTAK и Cheev.

Телеведущий Никита Добрынин также называл двух молодых исполнителей, которые стали очень популярны. По его словам, это KOLA и ENLEO.

Добавим, украинская музыка с каждым днем все больше развивается, ее становится много в ютуб-чартах. Однако в этом месяце из десяти песен всего 7 украинских, остальные – российские. Кто возглавил чарты украинского ютуба – смотрите в статье.