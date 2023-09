Так, 24 Канал собрал информацию о песнях, которы занимают ведущие позиции в музыкальных чартах. О том, кто возглавляет десятку самых популярных композиций ютуба – читайте дальше.

Музыкальные тренды украинского ютуба

Учитывая, что украинская музыка с каждым днем все больше развивается, то ее в ютуб-чартах больше. Однако из десяти песен есть всего 7 украинских, остальные – российские.

ТОП 10 песен: "Звездопад", "Ноченка", "Черный русский", "Высшее облаков", "Новая жизнь", "Привычка", "Где моя любовь живет", "Глаза", "1.Kla $ Pt. 2", "Аппаратура".

К счастью, тренды ютуба возглавляет песня Макса Барских "Звездопад", которая вошла в его первый украиноязычный альбом.

Max Barskih – "Звездопад": смотрите видео онлайн

Второе место среди самых популярных треков занимает переведенный хит Тины Кароль "Ноченька". Обновленную песню, которая теперь называется "Ніченка", спел молодой украинский исполнитель OKS. Он презентовал трек и клип 8 сентября и на 21 сентября видеоработу просмотрели 715 тысяч раз.

OKS – "Ноченька": смотрите видео онлайн

В то же время, третью позицию в трендах занимает песня "хорошего русского" Моргенштерна. Трек называется "Черный русский". После русскоязычного трека следует еще одна переведенная песня Тины Кароль – "Выше облаков". Ее исполнил SHUMEI.

SHUMEI – "Выше облаков": смотрите видео онлайн

Пятерку самых прослушиваемых песен закрывает трек Макса Барских "Новая жизнь".

Max Barskih – "Новая жизнь": смотрите видео онлайн

Далее следует композиция Алины Гросу – "Привычка". В ней артистка воспевает любовь и клип на песню посмотрели уже более 1 миллиона раз.

GROSU – "Привычка": смотрите видео онлайн

Седьмое место занимает трек музыканта Влада Cheev – "Где моя любовь живет". Эта песня погружает артиста во времена детства, а звуки костра и птиц переносят слушателя в лес и создают эффект присутствия. В то же время видеоработа заставляет задуматься над тем, способны ли современные технологии унять боль от трагической потери.

CHEEV – "Где моя любовь живет": смотрите видео онлайн

Последняя украинская песня, восьмая в трендах украинского ютуба, это трек Анны Тринчер.

"Глаза" – это легкая композиция, которая рассказывает о страстной любви. Певица попыталась доказать, что настоящая любовь, даже с первого взгляда, – не миф.

Анна Тринчер – "Глаза": смотрите видео онлайн

Закрывают десятку самых популярних треков в Украине песни российских исполнителей: "1.Kla$ Pt. 2" – это трек репера Oxxxymiron и композиция Ислама Итляшева "Апаратура".