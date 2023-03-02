Вакарчук собрал 147 миллионов для Украины: кто из королевской семьи посетил концерт в Лондоне

Вокалист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук принял участие в благотворительном мероприятии в поддержку Украины в Лондоне. Ему удалось собрать 147 миллионов гривен помощи для Украины. Кроме того, на его концерт пришли члены королевской семьи.

На что пойдут собранные на концерте деньги

Концерт A Night for Ukraine прошел в зале исторического здания на Трафальгарской площади. Перед выступлением Святослав Вакарчук рассказал о своих поездках на фронт.

Важно У каждого разные обстоятельства, – Вакарчук ответил, почему не всем нужно идти на фронт

Он признался, что во время концерта в Лондоне рассказал, что сам видел, почувствовал и слышал за последний год на фронте, в укрытиях и госпиталях.

Скажу, как есть – рад, что могу через свои выступления привлекать и прямую финансовую помощь, и каждый раз напоминать странам мира, что мы благодарны за поддержку и нуждаемся в ней еще, чтобы вместе и дальше продолжать борьбу до победы,

– рассказал Вакарчук.



Вакарчук выступил в Лондоне / Фото с его инстаграммы

Так, на концерте удалось собрать более 3,3 миллионов фунтов (а это 147 миллионов гривен) помощи для Украины. Собранные средства пойдут на закупку медицинского оборудования и восстановление больниц Украины.

Кто из королевской семьи посетил концерт

Вакарчук отметил, что среди гостей присутствовал герцог Глостерский принц Ричард.



Принц Ричард посетил концерт Вакарчука / Фото с его инстаграммы

Кроме того, концерт также посетили:

Дэвид Ратли – член парламента, парламентский заместитель Государственного секретаря по иностранным делам Великобритании,

Ральф Гудейл – верховный комиссар Канады в Соединенном Королевстве,

Вадим Пристайко – посол Украины в Великобритании и другие.



Много Принц Ричард посетил концерт Вакарчука / Фото с его инстаграммы

Напомним, что Святослав Вакарчук сейчас занимается тем, что поддерживает дух военных с помощью песен и импровизированных концертов. В частности, недавно певец опубликовал видео из центра Бахмута на фоне развалин и показал, как поет "Красную руту" в укрытии вместе с защитниками.