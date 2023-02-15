У каждого разные обстоятельства, – Вакарчук ответил, почему не всем нужно идти на фронт

Группа "Океан Эльзы" с первых дней полномасштабной войны выступает для военных на фронте и устраивает концерты за границей. Вокалист Святослав Вакарчук считает, что не всем нужно брать в руки оружие и уходить на фронт.

Певец признается, что выступления на фронте более щемящие, чем выступления за границей. "Я их считаю более важными для себя, как для человека и гражданина", – объясняет Вакарчук.

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Почему не всем нужно уходить на фронт

Но, по его мнению, выступления "Океана Эльзы" за рубежом сейчас также важны и эффективны. Ведь, как считает Вакарчук, они сплачивают украинцев там, которых очень много и которым тоже нужна моральная поддержка.

Артист отмечает, что украинцам там тяжело, им непросто было покинуть мужчин, семьи, переехать в другие города, они тоже в стрессе и тревоге.

Их там миллионы людей… Не всем нужно уходить на фронт и не все могут держать оружие в руках. Есть совсем другие ситуации, есть маленькие дети, болезни – у каждого разные обстоятельства,

– объясняет Вакарчук.

По его словам, выехавшие за границу они на самом деле всей душой поддерживают Украину, и материально это делают, кто как может.

Как концерты "Океана Эльзы" помогают Украине

Кроме того, эти выступления группы дают много материальной помощи. "Это десятки миллионов гривен. Это достаточно много, если сосчитать, то мы оказали большую помощь за последний год полномасштабной войны", – признается певец.

Вакарчук также подчеркнул, что есть еще одна важная вещь – артисты постоянно поднимают вопрос Украины среди европейцев. "Например, в Праге на концерте в 10-тысячном зале у нас была половина людей – чехов, ранее не имеющих никакого отношения к Украине, но пришедших поддержать наше государство", – вспоминает артист.

Это все большая работа и, на мой взгляд, она очень эффективна, и ее нужно продолжать делать. Потому что война, к сожалению, еще далека от окончания, а нам нужно этот "огонь" постоянно поддерживать,

– считает Вакарчук.

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Что такое победа для Вакарчука

Певец ответил на вопрос, что для него означает победа. Вакарчук говорит, что не будет перечислять по пунктам, потому что сейчас никому не нужны излишние или заниженные ожидания.

Нам просто нужно идти вперед и защищать свою территорию. Нам нужно, чтобы свободная и независимая европейская Украина больше никогда не знала ужасов войны и враг никогда больше не смел на нас напасть,

– подытожил артист.

К слову, Святослав Вакарчук в армии имеет звание старшего лейтенанта. Учебу на военной кафедре он когда-то проходил по специальности "социология и психологическая борьба". Так что сейчас именно этим и занимается, поддерживая дух военных с помощью песен и концертов