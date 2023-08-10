Разрывает душу, – Дзидзьо отреагировал на гибель в Запорожье музыкантов, которые пели его хит
Источник:Дзидзьо
В результате удара по Запорожью 9 августа погибли девушки, которые всего за час до этого выступали, чтобы собрать деньги на ВСУ. В сети распространили фрагмент выступления музыкантов, они пели хит Дзидзьо. Теперь эта новость дошла до самого артиста.
Жертвами ракетной атаки стали Светлана Семейкина и Кристина Спицина. Девушки за час до прилета собирали средства на ВСУ.
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В сети распространили фрагмент из выступления девушек. Светлана и Кристина пели песню Дзидзьо "Я и Сара". Узнав об этом, артист Михаил Хома отреагировал на убийство музыкантов в Запорожье.
В инстаграмме Дзидзьо разместил видео с выступлением девушек, которое убили оккупанты.
Господи, еще вчера они вместе пели и играли для людей, а сегодня никого из них нет. Российская ракета беспощадно забрала их голос, их жизнь и частицу души каждого из нас.
– написал певец.
Звездные коллеги и поклонники тоже отреагировали на циничный поступок окупантов и выразили соболезнования:
- "Какой ужас и боль".
- "Невероятно болит…"
- "Какое горе, болит душа! Соболезнование родным и близким!"
- "Какое горе! Вечная память девочкам!"
- "Боже, как болит".
- "Вечная память девочкам, это невероятное горе…"
- "Такие молодые и талантливые, у девушек, наверное, много планов было... Соболезнование близко".
- "Просто убивают всю нашу молодежь…"
Что известно об ударе по Запорожью:
- Вечером 9 августа российские войска ударили по церкви и супермаркету в Запорожье. На месте трагедии погибли по меньшей мере 3 человека. Еще 9 человек – травмированы.
- Музыкантки Светлана Семейкина и Кристина Спицына выступали в центре города, а уже через час российские захватчики унесли их жизнь. Одна из девушек погибла на месте удара, вторая – умерла утром в реанимации.
- В результате обстрела враг разрушил храм Святых апостолов Петра и Павла и торговых точек. Взрывная волна выбила стекла в многоэтажках, а на территории храма возник пожар.
- Первые кадры после обстрела Запорожья опубликовал президент Владимир Зеленский. Глава государства заявил, что оккупанты получат ответ за свой террор на передовой.