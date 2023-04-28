Участие в новом клипе Тины Кароль взяли россияне: певица отреагировала на скандал

Певица Тина Кароль представила клип на свой новый украино-английский трек "Honey & Мед". Однако участие в съемках видеоработы участвовали россияне. Певица уже объяснила ситуацию.

Тина Кароль прокомментировала, как получилось, что россияне были в съемочной команде. Сам клип на новую песню Honey & Мед Тины Кароль можно посмотреть здесь.

К теме O'Torvald выпустил первую за два года песню "Дыши": что произошло с Женей Галичем в клипе

В соцсетях обсудили новый клип артистки, спровоцировавший скандал. Выяснилось, что среди съемочной группы в клипе Тина Кароль было по меньшей мере трое россиян.



В съемках клипа Кароль принимали участие россияне / Фото с телеграммы "Культурная прачечная"

Как Тина Кароль объяснила ситуацию

В Telegram-канале звезды появилось видеообращение, в котором артистка объяснила, почему россияне имеют отношение к съемкам ее клипа.

По ее словам, клип она заказывала у украинского режиссера Генри Липатова, у которого есть своя компания Beverly.films в Америке. Тина Кароль признается – не знала о том, что в этой компании работают россияне.

Над клипом работает команда, к которой у меня вовлеченности вообще нет. Всех этих людей я не знаю и с ними не причастен. Благодарю всех, кто показал мне сегодня, что люди в этой компании оказались или с российским гражданством, или как… сейчас я буду разбираться. Мне так же неприятно,

– сказала Король.

Певица подчеркнула, что она на культурном фронте находится с 2014 года и "ни предательства нет". Кроме того, Кароль пообещала, что вскоре появится извинения от режиссера Генри Липатова.

К слову, сейчас Тина Кароль готовится во второй раз выйти на сцену Евровидения-2023. Артистка работает как над номером и новым нарядом. Дизайнер Иван Фролов уже показал возможный вариант: это красный наряд, вдохновленное ее платьем с конкурса в 2006 году.