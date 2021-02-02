Американский музыкант Мэрилин Мэнсон прокомментировал заявление бывшей пассии Эвен Рейчел Вуд в отношении насилия. Мужчина назвал все слова полной ложью.

Источник: инстаграм Мэрилина Мэнсона

Мужчина отверг все обвинения и отметил, что, похоже, не все понимают его творчество. В своей заметке мужчина закрыл все комментарии.

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Мэрилин Мэнсон отреагировал на заявления о абьюзе

33-летняя звезда сериала "Мир Дикого Запада" заявила, что во время романа с Мэрилином Мэнсоном систематически подвергалась насилию и запугиванию, а также находилась с ним в токсичных отношениях. Похожие обвинения выдвинули еще четверо женщин, которые были в отношениях с Мэнсоном. Женщин уже поддержали Роуз Макгоуэн (жертва насилия Харви Вайнштейна и даже когда-то помолвленная ​​с Мэнсоном актриса), Сельма Блэр, Джош Гад и другие звезды.

52-летний музыкант долго не молчал и выступил со встречным заявлением, что все слова – ложь.

Очевидно, что мое искусство и моя жизнь уже давно привлекают к себе споры и разногласия. Но эти недавние заявления обо мне – ужасное искажение реальности. Мои личные отношения всегда были полностью согласованы с моими партнерами-единомышленниками. Несмотря на то, как и почему другие сейчас предпочитают искажать прошлое, это правда,

– отреагировал Мэнсон.

Отметим, что такой скандал уже негативно сказался на работе исполнителя: лейбл Loma Vista Recordings, под которым выступает певец прекратил с ним сотрудничество, а его выступление в эпизоде ​​фильма Starz's American Gods было решено удалить.