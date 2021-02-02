Американський музикант Мерилін Менсон прокоментував заяву колишньої пасії Евен Рейчел Вуд щодо насильства. Чоловік назвав усі слова цілковитою брехнею.

Джерело: інстаграм Мериліна Менсона

Чоловік відкинув усі звинувачення та зазначив, що, схоже, не всі розуміють його творчість. У своєму дописі чоловік закрив усі коментарі.

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Мерилін Менсон відреагував на заяви про аб'юз

33-річна зірка серіалу "Світ Дикого Заходу" заявила, що під час роману з Мериліном Менсоном систематично піддавалась насильству та залякуванню, а також перебувала з ним у токсичних стосунках. Схожі звинувачення висунули ще четверо жінок, які були у стосунках з Менсоном. Жінок вже підтримали Роуз МакГоуен (жертва насильства Гарві Вайнштейна та навіть колись заручена з Менсоном акторка), Сельма Блер, Джош Гад і інші зірки.

52-річний музикант довго не мовчав і виступив із зустрічною заявою, що всі слова – брехня.

Очевидно, що моє мистецтво і моє життя вже давно притягують до себе суперечки і розбіжності. Але ці недавні заяви про мене – жахливе спотворення реальності. Мої особисті відносини завжди були повністю узгоджені з моїми партнерами-однодумцями. Незважаючи на те, як і чому інші зараз воліють спотворювати минуле, це правда,

– відреагував Менсон.

Зазначимо, що такий скандал вже негативно позначився на роботі виконавця: лейбл Loma Vista Recordings, під яким виступає співак, припинив з ним співпрацю, а його виступ в епізоді фільму Starz's American Gods було вирішено видалити.