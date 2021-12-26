25 декабря состоялся финал проекта "У Украины есть талант", который прошел в прямом эфире. Победителем стал подросток из села Попельня, покоривший зрителей невероятным вокалом.

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Сергей Притула о финале "У Украины есть талант"

Судья шоу прокомментировал последний эфир шоу. Он не отрицал таланта победителя.

"Очень светлый и добрый парень с хрустальным вокалом! И с бабушкой, которая заметила талант внука и воспитала его! Финал был очень сильным! Получил массу удовольствия от выступления каждого участника, независимо от жанра, в котором был тот или иной номер!" – поделился Притула.

В то же время он отметил, что, вероятно, сделал бы другой выбор тройки лучших. Но рад, что именно у зрителей была возможность выбрать самых талантливых.

Рад, что сегодня ответственность за определение победителя была переложена на зрителей! Таким образом мы увидели, кто является фаворитом аудитории. Если коротко, то музыка и песня! В тройке лидеров двое вокалистов и музыкальный коллектив с акцентом на цимбалы! Моя тройка выглядела бы, вероятно, несколько иначе, но на то он и финал, чтобы решение принимали не трое, а десятки тысяч!

– заметил судья.

Сергей Притула поблагодарил канал за сезон и таланты, а также поделился, что очень рад работать с Евгением Котом и Ксенией Мишиной. "Это был мой первый опыт в судейском кресле, которое, повторюсь, местами было похоже на электрический стул. Но если меня спросят: "Пошел бы еще раз в судьи?", ответом будет категорическое "Да"!"– подытожил член жюри.

Сергей Притула с победителем / Фото из фейсбука Сергея Притулы

Напомним, зрители "У Украины есть талант" выбрали трех самых талантливых участников:

победитель-вокалист Артем Фесько;

второе место получила группа цимбалистов Zapal;

третье место досталось вокалисту Артему Галису.

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Текст публикации Сергея Притулы

Сегодня пепельница не спит! Победителем "У Украины есть талант" стал Артем Фесько! Очень светлый и добрый парень с хрустальным вокалом! И с бабушкой, которая заметила талант внука и воспитала его! Финал был очень сильным! Получил массу удовольствия от выступления каждого участника, независимо от жанра, в котором был тот или иной номер! Рад, что сегодня ответственность за определение победителя была переложена на зрителей! Таким образом мы увидели, кто является фаворитом аудитории. Если коротко, то музыка и песня! В тройке лидеров двое вокалистов и музыкальный коллектив с акцентом на цимбалы! Моя тройка выглядела бы, вероятно, несколько иначе, но на то он и финал, чтобы решение принимали не трое, а десятки тысяч! Спасибо каналу СТБ за замечательный сезон и очередное осознание того, что живу в богатой талантами стране! Спасибо жене и Ксении за совместную работу за судейским столом. Мне кажется, мы неплохо сработались! Это был мой первый опыт в судейском кресле, которое, повторюсь, местами было похоже на электрический стул. Но если меня спросят: "пошел бы еще раз в судьи?", ответом будет категорическое "да"! Если есть конструктивная критика моей работы, то с радостью почитаю ее в комментариях! Еще раз спасибо всем, кто делал проект и кто его смотрел (сезон прошел с очень высокими рейтингами!). Ну, а победителю желаю не растерять свет во тьме того "цеха", к которому ведет талант