Главный герой десятого сезона романтического проекта "Холостяк" Максим Михайлюк поздравил любимую девушку, модель Дашу Хлыстун с днем рождения. Мужчина поделился романтическими селфи с избранницей.

Герой "Холостяка-10" Максим Михайлюк не скрывает романтические отношения с Дашей Хлыстун. Он посвятил любимой пост на личной странице в Инстаграме, в котором разместил их совместные фото.

Читайте также Александр Эллерт рассказал, где впервые появился с Ксенией на публике

Михайлюк поздравил любимую с днем ​​рождения

После финала проекта "Холостяк" за личной жизнью пилота Максима Михайлюка следит немало зрителей популярного шоу. Мужчина не делился подробностями, не появлялся на публике с девушками. Хотя в сети уже давно активно обсуждают его роман с моделью Дашей Хлыстун.

Официально пара не объявляла о своих отношениях, почти не делилась совместными кадрами. В четверг, 14 января, возлюбленная Максима празднует день рождения. Именно по этому случаю он решил обнародовать несколько нежных селфи с девушкой и рассказал о своих чувствах к ней.

На фото Даша и Максим целуют друг друга в щечки. На их лицах сияют улыбки. Влюбленные наслаждаются моментом и получают удовольствие от времени, которое проводят вместе.

Звезды светят везде, куда ты идешь. С днем ​​рождения, моя любовь,

– с нежностью написал в публикации герой "Холостяка".



Максим Михайлюк и его возлюбленная Даша Хлыстун / Фото с инстаграма Максима Михайлюка



Максим Михайлюк и его возлюбленная Даша Хлыстун / Фото с инстаграма Максима Михайлюка