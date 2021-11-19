Устаревшие стратегии не работают, – солистка Go_A ответила на критику со стороны Иво Бобула
Источник:ТСН
Недавно артист Иво Бобул резко высказался о солистке группы Go_A. Она ответила певцу и отметила, что ценности слушателей меняются. Песня SHUM, которую Бобул назвал ничего не стоящей, вызывает даже у зарубежных фанатов желание подпевать и изучать украинское.
По словам украинского артиста Иво Бобула, солистка группы Go_A – Екатерина Павленко – "никто, и зовут ее никак". Сама певица отметила, что каждый имеет право на свое мнение, однако всегда следует прислушиваться к современным любителям музыки.
Важно "Что она сделала для украинской культуры": Бобул раскритиковал творчество солистки Go_A
Екатерина Павленко о критике от Иво Бобула
Солистка Go_A отметила, что уважает тех артистов, которые были у истоков формирования музыки в молодой независимой Украине.
На их песнях росли поколения, формировались мировоззрения, но нужно не упускать из виду того, что ценности слушателей меняются, и сейчас это происходит быстрее, чем когда-либо. Устаревшие стратегии больше не работают, и артистам нового поколения важно чувствовать, что именно нужно современному слушателю,
– подчеркнула артистка.
Екатерина Павленко добавила, что песня SHUM имеет свою историю создания. Ведь музыканты искали то, что объединило бы всех украинцев. Но композиция пошла дальше, и даже европейские фанаты подпевали, несмотря на незнание языка.
"Несмотря на многослойный смысл текстов, зашифрованные культурные коды и отсылки к национальному наследию, именно эти слова, положенные на музыку, были срезонированы не только с украинцами, но и с зарубежной публикой", – добавила звезда.
Как фанат Go_A начал учить украинский язык
Солистка фольк-группы рассказала о поклоннике из Мексики, который подошел к музыкантке и начал читать ей стихи Тараса Шевченко.
"Оказалось, что наша песня вдохновила его узнать больше об украинской культуре, и сейчас он учится на украинской филологии в Польше. Это так умиляет, наблюдать, как люди приезжают к нам на концерты с других континентов, держат в руках украинский флаг и отдают нам свою безумную любовь. После таких историй понимаешь, что наша музыка действительно нужна людям", – призналась Павленко.
Go_A / Фото из инстаграма группы
Почему начался хейт со стороны Иво Бобула
- Иво Бобул был судьей в шоу "Поют все!". В одном из выпусков приглашенной гостьей и судьей стала Екатерина Павленко. Между звездами возникла словесная перепалка после выступления молодого участника. Певица подчеркнула, что украинскому шоу-бизнесу не хватает артистов, за которыми последует молодежь, а "стразы и то, что было популярным 10 лет", уже не так интересно молодым.
- В интервью Славе Демину Екатерина Павленко рассказала, что Иво Бобул подошел к ней за кулисами шоу. Он прокомментировал ее деятельность: "Сказал, что у меня звездная болезнь, я – принцесса, и мне нужно спуститься на землю, и что я обидела всех артистов. Его очень обидела фраза о стразах... Его почему-то это задело лично, хотя вообще очень странная ситуация", – призналась певица.
- Поэтому в одном из своих интервью Иво Бобул раскритиковал вокалистку со словами: "Что она сделала для украинской культуры? Скажите мне. Что спела "Конопельку"? А она как певица кто? Никто, и зовут ее никак". Интересно, что восторг у артиста вызывает Ани Лорак, несмотря на то, что она ездит в Россию. По мнению Бобула, в Украине работы нет.