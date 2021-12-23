Умер звезда польских "Танцев со звездами" Жора Королев: что известно об украинском танцоре
23 декабря 2021 , 13:46Читати новину українською
Источник:Инстаграм "Танцев со звездами"
Георгий (Жора) Королев был выдающимся польским танцовщиком с украинскими корнями, ведь родился в Одессе. Мужчина скоропостижно умер 21 декабря 2021 года. Ему было 34 года.
Официальную причину смерти Жоры Королева еще не сообщили. Многие источники, в том числе польские издания, утверждают, что у хореографа были проблемы с сердцем.
К слову Умер солист легендарного квартета Il Divo Карлос Марин
Как известно, в день смерти Королев должен был идти на тренировку, однако его состояние здоровья ухудшилось. Танцора нашла его подруга, которая сразу вызвала медиков. Врачи пытались реанимировать артиста, но уже было слишком поздно.
Умер танцовщик Жора Королев / Фото из инстаграма звезды
Что известно о Жоре Королеве?
- Жора Королев родился 6 октября 1987 года в Одессе. С 8 лет парень начал заниматься танцами. Хобби Королева переросло в профессию и уже в 15-летнем возрасте он уехал в Германию, откуда в 2003 году перебрался в Польшу.
- Хореограф профессионально занимался латиноамериканскими танцами и в 2016 году его пригласили к участию в польской версии "Танцев со звездами".
- Также мужчина пробовал себя в актерском искусстве и сыграл немало ролей в сериалах и фильмах.