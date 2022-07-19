Умерла телеведущая Руслана Пысанка
Источник:ТСН
Известная украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка скончалась в возрасте 56 лет. Она находилась в Германии, где боролась с тяжелой болезнью.
Телеведущая ушла из жизни ночью 19 июля. Еще год назад после большого перерыва она вернулась на работу на телевидении и даже не догадывалась, что впереди война и борьба с тяжелой болезнью, которая заберет жизнь.
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Руслана Пысанка болела
Из-за войны актриса уехала в Германию. Там врачи диагностировали у нее тяжелую болезнь. Руслана почти никому не рассказала о своем диагнозе. Телеведущая ввела личную войну и вместе с тем помогала Украине, строила планы на счастливое будущее на родной земле.
Великая война заставила уехать ее в Германию. Там врачи у Русланы Писанки диагностировали тяжелую болезнь. Руся практически никому не говорила о своей войне. Следила за всеми событиями, помогала, смеялась в трубку, строила планы на будущее. Но болезнь сегодня ночью нашу Русю забрала,
– сообщили в "Завтраке с 1+1".
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Пока неизвестно, когда и где состоится церемония прощания с телеведущей. По всей вероятности, ее тело привезут в Киев, чтобы похоронить звезду дома.
Что известно о Руслане Писанке
- Украинская актриса и телеведущая родилась 17 ноября 1965 в Киеве.
- Училась на режиссерском факультете Киевского государственного института культуры. Специальность Писанки – "режиссер телевидения".
- Руслана была участницей телепроекта "Женский клуб", а также вела прогноз погоды. Именно это принесло ей популярность.
- В 2006 году была участницей первого сезона проекта "Танцы со звездами". Именно в этом сезоне победил Владимир Зеленский.
Участники первого сезона "Танцев со звездами" / Фото из инстаграмма Влада Ямы
- В 2008 году Писанка вместе с Зеленским была ведущей реалити-шоу "Служебный романс" на телеканале "Интер".
- В 2017 году ведущая вместе с мужем Игорем Исаковым была участницей 7 сезона "Взвешенных и счастливых".
- Впоследствии стала ведущей шоу "Твой день" на "1+1" и программы "Погода от Русланы Писанки" на радиостанции "Ретро FM Украина".
- Также была актрисой в Украине, россии, Польше и Нидерландах.
- С Игорем Руслана вышла замуж в 2012 году. Детей у супругов не было.