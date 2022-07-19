Всегда весела: жизнь Русланы Писанки в фотографиях

Актриса и телеведущая Руслана Писанка умерла в ночь 19 июля по болезни. Это произошло в Германии. Смерть звезды стала неожиданностью для всей страны. Писанка навсегда запомнится родным и поклонникам жизнерадостной, яркой.

В эксклюзивном материале 24 канала мы собрали фотографии, которые Писанка распространяла в социальных сетях. Телеведущая не была активной в сети, но иногда радовала поклонников хорошими кадрами из жизни.

Не пропустите Карьера на телевидении и в кино, работа за границей, личная жизнь: биография Русланы Писанки

На лице Русланы всегда сияла улыбка. Для многих украинцев она была примером человека, который во всем видит позитив, никогда не кажется, не жалуется на трудности. На своем примере актриса показывала, что все возможно, если этого очень захотели. Но, к сожалению, болезнь знаменитости оказалась очень коварной. На 57-ом году жизни Руслана Писанка умерла. Далее вспоминаем, какой она была с родными, на телеэкранах и в повседневной жизни.

Жизнь Русланы Писанки в фотографиях

Руслана Писанка на работе и с коллегами / Фото из фейсбука телеведущей

Обратите внимание "Королевами рождаются": звездные коллеги со щемлением вспоминают Руслану Писанку

Руслана Писанка с любимым / Фото из фейсбука телеведущей

Повседневная жизнь знаменитости / Фото по фейсбуку телеведущей