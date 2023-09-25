Теперь стало известно, где и когда пройдут похороны Ольги Кузьменко. В последний путь маму Андрея проведут во Львовской области.

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Где и когда похоронят маму Кузьмы Скрябина

В понедельник, 25 сентября, в 18:00 запланировано прощание с Ольгой в пгт Брюховичи. Трогательное событие состоится в храме Рождества Пресвятой Богородицы. Сами похороны пройдут на следующий день в 14:30 в том же храме. Ольгу похоронят возле сына.

Парастас состоится в понедельник в 18:00 по адресу: пгт Брюховичи Церковь Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ на ул. Отца Издрика, 6. Похороны во вторник по тому же адресу в 14:30,

– отметили в фейсбуке группы "Скрябин".

Что известно об Ольге Кузьменко Она родилась в 1947 году в селе Сиде (Самборский район Львовской области). Ольга Михайловна также увлекалась музыкой. Она сначала окончила музыкальную школу, а потом– Дрогобычский институт музыкального искусства. В студенческие годы Ольга нашла свое призвание в сборе фольклора. Взяла магнитофон и ездила с ним по селам, собирая бесценные народные песни, легенды, пословицы. Позже она создала детский коллектив. Также женщина преподавала игру на фортепиано. Впоследствии открыла свою мастерскую по изготовлению керамических ангелов. Жила в городке Брюховичи Львовской области. После гибели сына Ольга Михайловна написала 3 книги: "Моя дорога птаха", "Група "Скрябін" та друзі по сцені", "Колискова для Андрійка". Они вышли в "Издательстве Старого Льва".