Не хотела, чтобы ее видели такой: звездные подруги Матвиенко намекнули на причину смерти певицы
Источник:Obozrevatel
Народная артистка Украины Нина Матвиенко внезапно ушла из жизни 8 октября. Об утрате сообщила ее дочь Тоня, не назвав причину смерти. Однако звездные коллеги намекнули, что Нина Матвиенко боролась с тяжелым недугом.
Артистки, которые были подругами Нины, заявили, что она пережила несколько операций. Помощь Матвиенко предлагала и Наталья Могилевская, которая показала последние фото с певицей.
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Звезды рассказали о болезнях Матвиенко
Певица и телеведущая Анжелика Рудницкая много лет дружила с Ниной Митрофановной. По ее словам, у артистки была тяжелая болезнь.
Она столько всего пережила и выстояла… Мы, ее друзья, узнали о болезни относительно недавно. Молчали, потому что она не хотела показываться слабой. Я хотела приехать в больницу, но Тоня сказала, что мама не хочет, чтобы ее видели такой,
– поделилась Рудницкая.
Народная артистка Украины Валентина Ковальская тоже дружила с Матвиенко десятки лет. Она вспоминает, что виделась с Ниной летом, и тогда ничего не предвещало беды.
"Ездили вместе на день рождения Ивана Миколайчука на Буковину, потом поехали в его музей, а впоследствии – в одну из школ, вечером было еще одно мероприятие. Нина все это выдержала, не было даже намека на то, что плохо себя чувствует", – сказала она.
Артистка добавила, что Матвиенко лежала в больнице, ей делали операции – на поджелудочной, а затем на почках.
Она мне после второй операции прислала фото – сидела в кресле, выглядела хорошо, правда, с коротко подстриженными волосами. Написала: "Я уже могу сидеть",
– вспоминает Ковальская.
Певица Оксана Муха последний раз общалась с Матвиенко в конце августа. Нина не рассказала ей о болезни.
"Выслала фото, где она подстрижена коротко. Я спросила, что произошло: такое решительное изменение. Она: "Не переживай, все хорошо. Надоели длинные волосы". А я не осмелилась лезть в душу", – говорит Муха.
Умерла Нина Матвиенко: коротко
- 8 октября Украину всколыхнула печальная новость – умерла певица Нина Матвиенко. Ей было 75 лет. О смерти народной артистки сообщила ее дочь Тоня.
- Эта новость стала шоком для многих украинцев, которые обожали творчество народной артистки. В соцсети звезды делятся воспоминаниями о Матвиенко и выражают соболезнования.
- За невероятный вокал ее называли голосом души украинского народа. Певицей увлекались по всему миру. 24 Канал рассказал, каким был жизненный и творческий путь Нины Матвиенко.