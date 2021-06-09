Умерла Либуше Шафранкова – звезда фильма "Три орешка для Золушки"

9 июня 2021 , 19:24
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Источник:

CNN Prima News

В Чехии в среду, 9 июня, умерла известная актриса Либуше Шафранкова, которая играла главную роль в фильме "Три орешка для Золушки". Чешской киноактрисе было 68 лет.

Умерла звезда фильма "Три орешка для Золушки"

В новости о смерти Либуше Шафранковой издание ссылается на ее сына Йозефа Абрама. Причина смерти знаменитой чешской киноактрисы точно не известна.

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Подозревают, что звезда умерла из-за онкологического заболевания. В 2014 году Либуше Шафранкова начала бороться с диагностированным раком легких, ей делали операцию.


Либуше Шафранкова / Кадр из фильма

Биография Либуше Шафранковой

  • Актриса родилась в чешском городе Брно, где училась и окончила театральное училище. Еще с детства девочка интересовалась театром.
  • После нескольких ролей в кино Либуше начала играть на сцене авторского пражского театра "Драматический клуб". Первую славу актриса получила после съемок в ленте "Бабушка".
  • В 1973 году Шафранкова снялась в известном фильме "Три орешка для Золушки" режиссера Вацлава Ворличека. Несмотря на молодой возраст (тогда ей было 19 лет), девушка получила всенародную любовь и успех.
  • За безупречно выполненные роли Либуше Шафранкова получила несколько наград: "Чешский лев" за роль в фильме "Коля", премию МКФ за творческий вклад, приз "Звезда моего сердца" и медаль "За заслуги".

Фильмография звезды "Три орешка для Золушки"

  • "Русалочка",
  • "Праздник подснежников",
  • "Принц и вечерняя звезда";
  • "Третий принц";
  • "Шведская спичка";
  • "Беги, официант, беги";
  • "Возвращение потерянного рая".
Автор: Марія Касій