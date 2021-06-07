Причину смерти Резо Габриадзе не уточняют. Известно, что последние дни жизни режиссер театра и кино провел в городе Тбилиси.
Читайте также Слезы катились, – Монатик впервые рассказал, как узнал о смерти отца перед концертом
"Смерть Резо Габриадзе – невосполнимая потеря для грузинской культуры", – говорится в сообщении Министерства культуры и спорта Грузии.
За годы режиссерской карьеры Резо Габриадзе написал сценарии более чем 35 фильмов и основал Тбилисский театр марионеток. К слову, он прославился и как скульптор. Он один из авторов памятника Чижику-Пыжику в Санкт-Петербурге, Рабиновичу в Одессе. Вместе с тем Резо Габриадзе является кавалером французского Ордена искусств и литературы.
Фильмография Резо Габриадзе:
- "Мимино";
- "Кин-дза-дза!";
- "Не горюй!";
- "Чудаки";
- "Необыкновенная выставка".