Померла зірка фільму "Три горішки для Попелюшки"

У новині про смерть Лібуше Шафранкової видання посилається на її сина Йозефа Абрама. Причина смерті знаменитої чеської кіноакторки точно не відома.

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Підозрюють, що зірка відійшла через онкологічне захворювання. У 2014 році Лібуше Шафранкова почала боротися з діагностованим раком легенів, їй робили операцію.



Лібуше Шафранкова / Кадр з фільму

Біографія Лібуше Шафранкової

Акторка народилась у чеському місті Брно, де навчалась та закінчила театральне училище. Ще змалку дівчинка цікавилась театром.

Після кількох ролей у кіно Лібуше почала грати на сцені авторського празького театру "Драматичний клуб". Першу славу акторка здобула після зйомок у стрічці "Бабуся".

У 1973 році Шафранкова знялася у відомому фільмі "Три горішки для Попелюшки" режисера Вацлава Ворлічека. Попри молодий вік (тоді їй було 19 років), дівчина здобула всенародну любов та успіх.

За бездоганно виконані ролі Лібуше Шафранкова отримала кілька нагород: "Чеський лев" за роль у фільмі "Коля", премію МКФ за творчий внесок, приз "Зірка мого серця" та медаль "За заслуги".

Фільмографія зірки "Три горішки для Попелюшки"