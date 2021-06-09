Померла зірка фільму "Три горішки для Попелюшки"
У новині про смерть Лібуше Шафранкової видання посилається на її сина Йозефа Абрама. Причина смерті знаменитої чеської кіноакторки точно не відома.
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Підозрюють, що зірка відійшла через онкологічне захворювання. У 2014 році Лібуше Шафранкова почала боротися з діагностованим раком легенів, їй робили операцію.
Лібуше Шафранкова / Кадр з фільму
Біографія Лібуше Шафранкової
- Акторка народилась у чеському місті Брно, де навчалась та закінчила театральне училище. Ще змалку дівчинка цікавилась театром.
- Після кількох ролей у кіно Лібуше почала грати на сцені авторського празького театру "Драматичний клуб". Першу славу акторка здобула після зйомок у стрічці "Бабуся".
- У 1973 році Шафранкова знялася у відомому фільмі "Три горішки для Попелюшки" режисера Вацлава Ворлічека. Попри молодий вік (тоді їй було 19 років), дівчина здобула всенародну любов та успіх.
- За бездоганно виконані ролі Лібуше Шафранкова отримала кілька нагород: "Чеський лев" за роль у фільмі "Коля", премію МКФ за творчий внесок, приз "Зірка мого серця" та медаль "За заслуги".
Фільмографія зірки "Три горішки для Попелюшки"
- "Русалочка",
- "Свято пролісків",
- "Принц і вечірня зірка";
- "Третій принц";
- "Шведський сірник";
- "Біжи, офіціант, біжи";
- "Повернення втраченого раю".